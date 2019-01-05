Названы главные тенденции ноутбуков на презентации CES-2019

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Странные форм-факторы, возрождающаяся AMD и новые тенденции для ноутбуков на CES 2019.

CES 2019 предлагает обзор тенденций, ожидаемых во всех технологических отраслях в течение года, а также множество сюрпризов и новостей от самых известных производителей ноутбуков. Взгляд на лучшие тренды ноутбуков, и, что можно ожидать от ежегодных выставок.

Apple сняла с производства новый MacBook Air в 2018 году, добавив в него технологию Retina Display и новый процессор Intel, так что можно ожидать, что другие крупные производители ноутбуков последуют его примеру в 2019 году.

Dell XPS 13 и Huawei MateBook X Pro от 2018 года выступили, как альтернативы MacBook. Однако в этом году, возможно, стоит посмотреть, представят ли ведущие производители ноутбуков процессоры Intel Y-серии с пониженным энергопотреблением вместо чипсетов серии U. В прошлом мы видели немало таких вещей, в том числе на ультрапортативном ноутбуке Pixelbook, новом MacBook Air и даже HP Spectre Folio.

Несмотря на то, что основное внимание на CES обычно обращено к Nvidia или Intel, AMD сейчас находится в центре внимания, как главный конкурент. С первой презентацией CES от генерального директора компании, д-ра Лизы Су, AMD может сделать очень большие объявления.

В связи с тем, что Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 850 в 2018 году и обещала долгосрочную и до 21 часа автономной работы на ПК с постоянным подключением, приоритет стал высоким. Учитывая, что на большинстве лучших ноутбуков с процессорами Intel время работы от батареи составляет всего около 12-15 часов, будет интересно посмотреть, как Intel может отреагировать на угрозу Qualcomm.

Когда дело доходит до экспериментальных концептуальных продуктов, CES никогда не разочаровывает. За последние несколько лет на CES все увидели здоровую дозу странностей в анонсированном форм-факторе игрового ноутбука. Не стоит удивляться, увидев то же самое и в этот раз.