Apple для рынка Индии может выпустить модель дешевле Xiaomi

Сегодня, 11:40

Американская компания Apple планирует выпустить новую модель iPhone специально для Индии, а главное дешевле Xiaomi.

Борьба между Apple и Xiaomi за рынок продаж создает проблемы для американской компании. Новым рынком для сбыта будет Индия. В данный момент процент продаж составляет всего лишь 2% американской продукции в стране. Такой скудный уровень объясняется высоким тарифом на импорт телефонов, запрет на магазины Apple в Индии, а также значительная слабость национальной валюты по отношению к доллару. Известно, что рынок Индии поделили между собой Samsung и Xiaomi, они способны создать конкуренцию по качеству американскому гиганту, однако по цене являются более доступными. Apple ещё в 2017 занялась производством более бюджетных iPhone SE и iPhone 6S специально для Индийского рынка, и директор Тим Кук назвал эту компанию успешной. Также в 2019 году сборку смартфона решили перенести в южный индийский штат Тамил Наду, что может позволить избежать высоких налогов на импорт. Сборка именно в Индии очень важна для США, она значительно увеличит рынок продаж. По подсчетам, 900 миллионов человек являются потенциальными клиентами.