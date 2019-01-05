Google «убивает» смартфоны – Компания уже начала искусственно уничтожать Android

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Новая операционная система Fuchsia будет работать на любом типе устройств. А недавние решения компании о блокировке устаревших Android-устройств только подтверждают её желание забыть о скандальной «бесплатной» ОС и сфокусироваться на полной монополизации рынка.

Не так давно американская корпорация Google подтвердила, что их новая ОС Fuchsia сможет с лёгкостью запускать любые приложения для Android. Скорее всего, в компании действительно решили отказаться от старой операционной системы, выбрав новую и более эффективную, которая смогла бы работать на любом типе устройств.

По словам экспертов и аналитиков, существуют несколько доказательств этому предположению. Считается, что Google даст возможность использовать Fuchsia на любом из современных компьютерных гаджетов: это и компьютеры, и смартфоны, и планшеты, и ноутбуки, и даже автомобили. Как и в Windows с Mac OS, в основе лежит микроядро Zircon, которого нет ни в Android с Chrome.

Также специалисты отмечают, что Fuchsia будет работать на графическом движке Escher. Он имеет специальный код объёмного рендеринга, что положительно повлияет на пользовательский интерфейс Material Design.

Не маловажным будет и тот факт, что все приложения для Android будут запускаться и на Fuchsia. Это обеспечит операционную систему полным набором программ, и соответственно не будет отталкивать пользователей, ведь мобильная ОС Windows была потерпела провал именно из-за отсутствия софтверных решений.

Аналитики считают, что Google уже «убивает» смартфоны на Android, подготавливая почву для Fuchsia. Компания уже начала искусственно уничтожать старую операционную систему после ряда скандалов и громких судов, связанных с монополизацией рынка. Android построена на базе Linux и является бесплатной, но вот Google навязывает в ней не только свои фирменные сервисы, что неоднократно было причиной убытков компаний из-за судебных разбирательств. Также примером станет история с блокировкой важнейших программ на устаревших смартфонах. Fuchsia же поможет компании полностью монополизировать рынок

Google уже старается не упоминать о Android на публике, как это было с презентацией Pixel 3. Если Fuchsia всё же станет успешной, то она полностью заменит Android и Chrome OS, став главным конкурентом для Microsoft и Apple.