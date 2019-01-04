Просочились спецификации Xiaomi Mi 9: он будет работать на Snapdragon 855

Сегодня, 21:46

Xiaomi Mi 9 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 в сочетании с модемом X24 LTE, что позволит подключить 5G к смартфону.

Согласно сообщению на Weibo, Xiaomi выпустит свой флагманский смартфон следующего поколения Mi 9 в марте по цене 2999 юаней (примерно 30 300 руб.). Пост от Dream Dust состоит из ключевых характеристик устройства и нескольких эталонных изображений других смартфонов, подобно которым Mi 9 может в конечном итоге выглядеть.

В посте предполагается, что устройство будет оснащено дисплеем с водосточным надрезом, тройной камерой на задней панели и сканером отпечатков пальцев в дисплее.

Согласно сообщению, Xiaomi Mi 9 будет иметь 6,4-дюймовый Full HD + AMOLED дисплей с соотношением сторон 19:9. Он будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 в сочетании с модемом X24 LTE, что поможет подключению 5G на смартфоне.

Устройство будет оснащено 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, во время запуска может быть предложено больше конфигураций ОЗУ / внутренней памяти. Оно будет работать под управлением новейшей операционной системы Google Android 9.0 Pie с собственной оболочкой MIUI 10 компании. Все это будет поддерживаться несъемным аккумулятором на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 32 Вт. Но при этом не будет поддержки беспроводной зарядки.

Устройство будет оснащено тройной камерой на задней панели. Установка будет включать 48-мегапиксельный первичный датчик Sony IMX586 в паре с 12-мегапиксельным вторичным датчиком и датчиком 3D ToF (время полета). На передней панели он будет иметь 24-мегапиксельный сенсор Sony IMX576 для съемки селфи.