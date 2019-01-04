Samsung начала выпуск стабильного Android 9.0 Pie для Galaxy Note 9

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Samsung начала выпускстабильного ПО Android 9.0 Pie One UI вместе с январским патчем безопасности Android для своего Galaxy Note 9.

Компания начинает выпуск стабильной версии Android 9.0 Pie на основе One UI для Galaxy Note 9 с Германии, согласно отчету SamMobile. Ожидается, что Samsung скоро начнет выпуск стабильных обновлений и для других рынков. В соответствии с графиком обновлений, выпущенным Samsung, запуск Galaxy Note 9 должен начаться 15 января.

Согласно сообщению, обновление Android Pie с серийным номером N960FXXU2CRLT сопровождается исправлением безопасности для Android от января 2019 года.

В сравнении с бета-версией операционной системы новое обновление состоит из очень немногих изменений и имеет для пользователей бета-версии размер файла 95 МБ. Напомним, что в декабре компания начала выпускать обновление Android 9.0 Pie для своих Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Проверить, получено ли это обновление для Samsung Galaxy Note 9, можно вручную, выполнив следующие действия. Сначала нужно открыть панель настроек, где надо будет найти и открыть вкладку «О телефоне». После этого нужно открыть вкладку обновления программного обеспечения, а затем нажать на проверку обновлений. Если появится обновление, нажмите «загрузить» и «установить», чтобы получить Android UI на основе «пирога» Pie на Galaxy Note 9.

Samsung внесла множество изменений в One UI, так как весь важный контент перемещен сверху вниз, инструменты редактирования Photo Editor Pro интегрированы в приложение галереи, улучшен поиск в Bixby и многое другое. Samsung уже второй раз радикально меняет язык дизайна своего интерфейса и название. Первый пользовательский интерфейс компании назывался TouchWiz, который затем был изменен на Experience UI, и теперь мы получаем One UI.