Sony Xperia XZ4 показал лучшие результаты тестирования среди устройств на Android

Сегодня, 16:08

В числе главных причин успеха Xperia XZ4 называют процессор Snapdragon 855.

Эксперты напоминают, что предварительные тесты не всегда подтверждаются пользовательским опытом, но предполагается, что смартфон от Sony в 2019 году составит серьёзную конкуренцию iPhone и Samsung Galaxy. Тестирование определило, что Xperia XZ4 набрал 3497 баллов в одноядерном испытании и 12801 в многоядерном тесте. Для сравнения: самые эффективные устройства на базе Android набирают 3000 пунктов в одноядерном тесте, а лучшие результаты многоядерных чипов в Geekbench достигают отметки в 8800.

Эксперты утверждают, что флагманский смартфон от Sony показал лучшие результаты во время испытаний среди устройств с ОС Android. Ожидается, что помимо мощной производительности процессора Snapdragon 855, владельцев телефонов порадуют поддержка видео HDR10+ и двухчастотный GPS. Специалисты напомнили, что впереди ещё несколько тестов, которые определят необходимость в доработке функциональности устройства.