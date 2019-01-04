Аналитики объяснили, почему люди не готовы покупать новые смартфоны

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Современные телефоны ничем не отличаются друг от друга и потребность покупать дорогие флагманы отпадает. Из 5 000 опрошенных 3 500 человек готовы обновляться каждые 2-3 года. Недавний отчёт Apple показал общий спад востребованности смартфонов.

Накануне американская корпорация Apple наделала много шума. «Яблочники» опубликовали информацию, согласно которой продажи новых iPhone Xs, Xs Max и Xr оказались намного меньше, чем ожидалось ранее. Тем более, речь идёт о праздничном квартале, когда люди активно скупают технику для подарков. Одной из причин Apple называют рынок Китая и других развитых стран. Однако, в это же время аналитики называют другие причины.

По словам специалистов, не малую роль на современном технологическом рынке играют сами смартфоны, которые стали чрезмерно мощными. В современных флагманах стоит настолько «сильное» железо, что ни одно из приложений не способно задействовать все его мощности. Кроме того, из года в год устройства получают обновлённые процессоры, чего рядовые пользователи попросту не замечают. К примеру, владельцы уже давно устаревшего iPhone 6 до сих пор нормально взаимодействуют со смартфоном, и им попросту не нужно покупать новый дорогой флагман.

Аналитики считают, что современные технологии развиваются не так быстро, как раньше, и это позволяет смартфонам дольше работать, будучи востребованными. Кроме того, все «фишки» отдельных брендов не особо меняют ситуацию. Многие люди попросту не готовы переплачивать за наличие в устройства 3-4 камер, если особой разницы в фото нет. К примеру, Samsung Galaxy Note 9 действительно хороший телефон, но насколько он лучше от предыдущей модели Note 8?

Что касается iPhone, то заплатив за iPhone X 1000 долларов многие не хотят платить ещё большую сумму за почти идентичный iPhone Xs. Люди попросту меняют батареи, потому что это быстрее и ускоряет работу смартфона.

Согласно проведённому опросу, среди 5 000 владельцев смартфонов 3 500 человек обновляют смартфоны примерно каждые 2-3 года. При этом, только 17% людей готовы менять телефоны по желанию, когда что-то им нравится больше старого телефона.

Как бы то ни было, но мир смартфонов действительно переживает не лучшие времена, хотя именно смартфон остаётся самым востребованным и популярным компьютером для ежедневного поглощения контента.