Apple пытается сгладить неприятный факт падения продаж и акций

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«Яблочная» компания публикует рекордные выручки в магазине AppStore. Его доход в период новогодних праздников превысил 1 млрд долларов.

Таким образом, компания Apple пытается сгладить крайне неприятный для себя и акционеров факт. По итогам года произошло существенное падение продаж и, соответственно, обрушение акций.

Впрочем, ситуация по AppStore, действительно выглядит очень утешительной. На протяжении праздничной недели владельцы устройств с iOS потратили на приобретение приложений 1,22 млрд долларов. Из них на протяжении одной лишь новогодней ночи стоимость покупок составила 322 млн долларов.

Эти показатели являются рекордными для Apple за всю историю существования компании.

В Apple отмечают, что чаще всего покупались игры, а также программы self-care. Это те, которые отслеживают медицинские параметры или служат приложениями для фитнес-трекеров.