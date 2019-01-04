Слишком высокая цена: Аналитики объяснили нежелание людей покупать новые продукты Apple

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«Яблочные» смартфоны и компьютеры настолько мощные, что их можно не обновлять по 2-3 года. Рядовой пользователь не заметит разницы между iPhone 6 и iPhone Xs.

В сентябре американская корпорация Apple представила миру три новых флагманских смартфона iPhone Xs, Xs Max и Xr. Цены на устройства стали очень высокими. Конечно же, с технологической точки зрения стоимость смартфонов полностью оправдана, ведь они одни из самых передовых и качественных на рынке. Однако, люди больше не покупают новые iPhone, ведь цена слишком высокая, о чём говорят продажи Apple за последний квартал. Аналитики недавно объяснили такое нежелание людей покупать новые «яблочные» продукты. По их словам, высокая стоимость новых iPhone – это только часть головоломки.

В своём письме инвесторам гендиректор Apple Тим Кук отметил, мол большинство годового спада доходов от iPhone приходится на Китай и другие развивающиеся рынки. По мнению Тима Кука, всё дело в укреплении доллара, повышение цен на связь и ремонт iPhone с обслуживанием, ведь за замену экрана или батареи придётся заплатить цену, эквивалентную долларовой.

Достаточно вспомнить скандал с аккумуляторами, когда Apple замедляла работу устройств с изношенной батареей. Сейчас же, будучи опытными, пользователи просто её обновили, решив не менять старый iPhone на новую модель. Таким образом, сохранение старого смартфона оказалось более привлекательным и дешёвым, нежели покупка нового.

Хорошая для владельцев iPhone новость также состоит в том, что даже устаревшие смартфоны, вроде iPhone 6, имеют хорошее железо, мощностей которого достаточно даже в 2019 году. Кроме того, для многих отсутствие в iPhone Xs и Xr кнопки «Домой» стало большой проблемой. Людям просто не нужен большой дисплей и система разблокировки лицом.

Эксперты и аналитики также отметили, что доходы Apple, не связанные с iPhone, и вовсе выросли на 19%. Кроме того, повышенная цена на «яблочные» продукты позволяет корпорации оставаться в хорошем финансовом положении, даже не смотря на упадок продаж iPhone. Специалисты отметили, что инвесторам просто придётся привыкнуть, что Apple будет расти, несмотря на то, что люди будут обновлять гаджеты раз в 2-3 года.