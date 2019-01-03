LG G8 продемонстрирует новую функцию передачи звука при помощи дисплея

Вчера, 22:38

В модели G7 ThinQ LG использовала резонатор внутри смартфона для улучшения звука. Согласно последним слухам, производитель в телефоне G8 делает еще шаг вперед и не будет нуждаться в каких-либо динамиках вообще.

Ожидается, что G8 станет первым флагманским смартфоном LG 2019 года и будет обладать особой функцией. Это то, что Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), хорошо осведомленный типстер в прошлом, утверждает, что узнал из своих источников. По их словам, большая инновация LG G8 называется «Звук при помощи дисплея».

В OLED-телевизорах Crystal Sound LG уже использует эту технологию и не устанавливает в телевизорах традиционный громкоговоритель. Вместо этого звук генерируется так называемым «возбудителем», использующим дисплей в качестве мембраны динамика. Это обеспечивает кристально чистый звук, соответствующий названию, но не хватает басов, по крайней мере, на телевизорах. Сама вибрация незаметна.

Впрочем, остается сомнительным, как LG будет реализовывать эту технологию в G8. В отличие от OLED-телевизоров, дисплей смартфона сжимается в относительно плотный корсет, что означает, что вибрация также передается на корпус и может быть неприятной в долгосрочной перспективе.

Заменит ли эта технолошия обычный громкоговоритель или она должна будет использоваться только для телефонии? Что касается последнего, то действительно можно исключить верхнюю панель, благодаря различным возможностям размещения фронтальной камеры. Но требует ли это особой технологии? Ведь даже в узких краях рамки все больше и больше смартфонов легко помещают динамик.

Вероятно, пройдет несколько месяцев, прежде чем LG представит G8. Однако до тех пор производитель наверняка снова возбудит аппетит к смартфону с помощью небольших тизеров. Интересно, будет ли звук с технологией вибрации экрана одним из них.