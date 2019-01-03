Apple сократила прогноз продаж в праздничный квартал на целых $9 млрд

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Руководитель Apple Inc Тим Кук подтвердил в среду, 2 января, что последние iPhone, его флагманский продукт, не оправдывают ожиданий. В результате сокращения прогноза продаж акции Apple упали почти на 9%.

Эта новость ставит перед Куком сложнейшую задачу с тех пор, как он стал генеральным директором после легендарного Стива Джобса: как продвигать компанию вперед, когда ее лучший продукт теряет привлекательность у потребителей.

В течение более семи лет Кук занимался разрешением сериеи противоречий, начиная с неудачного запуска замены Google Maps компании и необходимости свергнуть главу программного обеспечения iPhone в 2012 году, заканчивая вопросами трудовой и налоговой практики. Он спокойно встраивался в политику администрации президента Дональда Трампа и до сих пор избегал высоких тарифов на ключевые устройства компании по мере расширения торговой войны между США и Китаем.

Теперь в письме к инвесторам сообщается, что Apple продала меньше, чем ожидалось, новых iPhone и сократит прогноз продаж в праздничный квартал на целых $9 млрд. Кук планирует обратиться к сотрудникам Apple по поводу ситуации в четверг на собрании, на котором он будет отвечать на вопросы рабочих, по словам инсайдера.

«Это, наверное, одна из самых сложных вещей, которые Тим Кук должен был сделать в качестве генерального директора, выпуская это письмо сегодня», - сказал Майкл Гартенберг, бывший директор по маркетингу Apple, который следил за компанией в течение десятилетий. Даниэль Айвс, аналитик Wedbush Securities, сказал, что «это будет самый определяющий момент в карьере Кука».

Когда он сменил соучредителя Джобса в 2011 году, Кук был высоко оценен за его мастерство в цепочке поставок. Он полагается на таких помощников, как руководитель отдела дизайна Джони Айв и руководитель отдела маркетинга Фил Шиллер в деле придумывания новых устройств.

iPhone генерирует около двух третей продаж компании и приносит даже больший доход, если учитывать такие услуги, как Apple Music и подключенные устройства, такие как AirPods и Apple Watch.

Цена акций выросла на 194% с тех пор, как Кук занял высшую должность, а годовой доход вырос более чем вдвое. Средняя цена продажи iPhone, выручка и продажи увеличились. Это позволило инвесторам и аналитикам по большей части игнорировать отсутствие новых революционных продуктов в эпоху Кука, и его делегирование разработки продуктов своим сотрудникам.

Более низкие, чем ожидалось, продажи iPhone из-за экономического спада в Китае и меньшего количества обновлений существующих моделей существующими пользователями ставит под сомнение стратегию Apple, которая так зависит от устройства.

На данный момент, похоже, проблема продаж iPhone от Apple сфокусирована на Китае. По словам аналитика Shannon Cross из Cross Research, пока проблема не распространяется на другие регионы, Кук может выдержать шторм.