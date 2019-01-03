Redmi будет отдельным брендом, подтверждает генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь

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Xiaomi планирует выпустить свой первый смартфон под маркой Redmi, скорее всего, Redmi 7 или Redmi Pro 2, в Китае 10 января.

Xiaomi сделала Redmi независимым брендом. Об этом заявил генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на Weibo, одном из самых популярных сайтов социальных сетей в Китае. Этот шаг по отделению Redmi от Xiaomi может быть направлен на Realme, суббренд Oppo.

Комментируя свой пост на Weibo, Лэй Цзюнь подтвердил, что у будущего смартфона будут технические характеристики флагманского уровня. Отвечая на комментарии пользователя, руководитель объяснил причину создания Redmi в виде отдельного объекта.

Он сказал, что бренд Redmi будет ориентироваться на высшее соотношение цена / качество, а Xiaomi - на средний уровень и массовую розничную торговлю. Лэй Цзюнь также дал понять, что все смартфоны Redmi будут продаваться на онлайн-каналах. Xiaomi также управляет Poco, суббрендом, созданным в прошлом году для OnePlus.

Xiaomi – не первая компания, имеющая несколько брендов смартфонов в своем портфеле. В прошлом году Oppo также представила новый бренд смартфонов Realme. Huawei и Honor продолжают оставаться отдельным брендом, равно как и Lenovo и Motorola.

Много было высказано догадок о новом смартфоне Redmi. Некоторые утверждают, что он будет называться Redmi 7, в то время как другие полагают, что это может быть давно известная версия Redmi Pro 2. Хотя детали все еще невелики, но мы знаем, что он будет иметь 48-мегапиксельную камеру сзади и дисплей с «дырочкой» в экране. Надеемся, что узнаем больше о смартфоне 10 января.