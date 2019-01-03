Рендер Мото Z4 показывает полукруглый вырез, одиночная камера, задний датчик отпечатков

Сегодня, 21:11

Motorola в настоящее время работает над своим модульным смартфоном следующего поколения, Moto Z4 Play.

OnLeaks и CompareRaja показали 360-градусный онлайн-рендеринг нового устройства, который показывает, как будет выглядеть новый смартфон.

Рендеринг показывает, что устройство будет иметь полукруглую выемку, кольцевую одиночную камеру, задний датчик отпечатков пальцев и конструкцию разъема. Кнопка включения и регуляторы громкости расположены на правой стороне, тогда как левая сторона свободна.

Решетка динамика имеет странное расположение, так как она расположена на верхнем краю устройства, а порт USB Type-C вместе с 3,5-мм разъемом для наушников расположены на нижнем краю.

Напомним, что компания выпустила свой смартфон Moto Z3 в июне прошлого года, и этот график компания может поддерживать и в этом году. В прошлом году Motorola выпустила только один мод для смартфонов серии Moto Z - мод стереодинамиков Moto. Они обещали, что 5G Mod также будет запущен, однако, он еще не готов.

Также сообщалось, что Motorola скоро выпустит четыре новых телефона серии Moto G7 в Бразилии. Они будут включать в себя Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play и Moto G7 Power. Из них Moto G7 будет оснащен 6-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с водяной насечкой. Он будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 660 в сочетании с 3 ГБ / 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ / 64 ГБ встроенной памяти.