Компания Acer представила ударопрочный бизнес-ноутбук TravelMate X3410

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Последний ноутбук бизнес-класса от Acer - это относительно тонкая и легкая 14-дюймовая модель, которая весит 1,6 кг и имеет толщину менее 2 см, но содержит полноразмерные порты Ethernet, VGA и HDMI а также легко обновляемые память и хранилище.

Acer TravelMate X3410 доступен начиная со 2 января 2019 года, с ценами, начинающимися от $900 и выше.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым IPS-дисплеем 1920 x 1080 пикселей, алюминиевым корпусом, программным обеспечением Windows 10 Pro, клавиатурой с подсветкой и поддержкой процессора Intel Core i7-8550U, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ. твердотельного хранилища.

В кнопку питания встроен датчик отпечатков пальцев, имеются большая сенсорная панель, слот для SD-карты, разъем для гарнитуры и три порта USB Type-A.

Внизу ноутбука находятся панели, которые можно легко снять, чтобы обновить или заменить память DDR4 и жесткий диск или твердотельный накопитель.

В настоящее время Acer предлагает три конфигурации / цены:

Core i3-8130U / 8 ГБ / 128 ГБ

Core i5-8250U / 8 ГБ / 256 ГБ

Core i7-8550U / 16 ГБ / 512 ГБ

Цены на ноутбуки составляют $900, $1000 и $1300 соответственно.