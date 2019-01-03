Neutrogena займётся производством 3D-масок для лица

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Косметическая компания совершенствует тренд прошлого года и дорабатывает приложение, которое станет продолжением для Skin360.

В прошлом году разработчики представили приложение для iPhone - Skin360, которое умело анализировать состояние кожи лица пользователя по его фото. Программа определяла сухие или жирные, проблемные участки, чтобы помочь пользователям выбрать правильный уход и разобраться в десятках наименований продукции Neutrogena. Теперь на рынок готовится выйти приложение MaskiD.

В его задачи будет входит непосредственное создание 3D-масок для лица на основе конкретных ингредиентов, подходящих конкретному пользователю и его проблеме. Сначала для создания маски будут доступны только 5 составляющих: стабилизированный витамин С, очищенная гиалуроновая кислота, ниацинамид, пиретрум и N-Ацетилглюкозамин. Они рассчитаны на 6 зон лица. Представители Neutrogena сообщают, что оба приложения собирают данные о пользователях, которые впоследствии шифруются системой. Компания использует эту информацию для улучшения своей персонализированной косметики, а в будущем Neutrogena займётся созданием продуктов, используя искусственный интеллект, который будет анализировать и прогнозировать изменения кожи.