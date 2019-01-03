Google сертифицировала технологию для перемещения по смартфону без касания

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Google получила одобрение FCC на новую радарную технологию, которая позволяет пользователям перемещаться по смартфону, не касаясь устройства вообще. Новая технология датчиков движения является частью Project Soli. Жесты в воздухе - будущее работы смартфона?

Google необходимо было сертифицировать технологию в FCC, чтобы продолжить тестирование своего нового типа датчика движения, так как он использует уровни мощности, превышающие допустимые в настоящее время. Google запросила разрешение на работу в диапазоне частот от 57 до 64 ГГц, но получила разрешение только на диапазон, немного превышающий допустимый в настоящее время. Несмотря на это решение, Google говорит, что все еще может заставить Soli работать.

Теперь, когда одобрение получено, Mountain View может продолжить проект, цель которого - «обеспечить бесконтактное управление функциями устройства, что может помочь пользователям с нарушениями подвижности, речи и тактильности». Эта технология позволяет пользователю проводить пальцем по воздуху и щелкать, касаясь большим и указательным пальцами вместе, даже если его рука находится на некотором расстоянии от смартфона.

Радар также работает с одеждой и тканями, что означает, что можно легко управлять устройством, надев перчатки или даже когда оно находится в сумке или кармане, не вынимая его.

Мы уже сталкивались с подобной технологией навигации жестов движения. Bixi, портативный спутник по безопасности для дайверов, способен воспринимать жесты в воздухе, чтобы управлять смартфоном, может совершать звонки и отправлять сообщения, но он основан на оптических технологиях, а не на радаре, а рабочий диапазон ограничен 3-20 см.

Google все еще находится на стадии тестирования Project Soli, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем мы действительно увидим, что эта технология вышла на рынок. Некоторые пользователи также будут обеспокоены количеством метаданных, которые радар может собирать у своих пользователей.