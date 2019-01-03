Британская армия использует компьютерные игры в подготовке солдат

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Поколение PlayStation может покорить вершины воинской славы.

По словам представителей британской армии, «лучшие умы» компьютерных игр Call of Duty и Fortnite могут стать реальными военнослужащими Англии. Руководство считает, что молодые люди от 16 до 24 лет, играющие в компьютерные игры, обладают специальными данными, необходимыми в бою. Поскольку, геймеры прекрасно владеют стратегическим мышлением и обладают неплохим тактическим знанием — идеальные кандидаты в британские войска. По мнению министерства, использование компьютерных игр в подготовке солдат лишь улучшит показатели английской армии. Стоит заметить, на данный момент, положение армии оставляет желать лучшего: в последние годы количество военнослужащих резко упало, показатели достигают 80 тысяч солдат. «У них есть уровень технических ноу-хау, которым мое поколение не обладает», — сообщает Бен Уайльд, полковник британской армии. Руководство прилагает все усилия для улучшения ситуации в армии: многим частным фирмам уже поручена вербовка молодых людей в английские войска. Отметим, компьютерная игра Call of Duty пользуется огромной популярностью у молодых людей. Серия состоит из пятнадцати основных игр и насчитывает более 15 миллионов активных игроманов.