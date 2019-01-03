Сегодня, 13:10

В частности, это касается Galaxy S9, Galaxy Note 9 и других. Их ценники на российских прилавках существенно подросли.

Samsung сегодня взвинтил цены в РФ на ряд своих смартфонов. Этому есть достаточно логичное обоснование. Рубль за год «упал», приблизительно, на 15%. Вдобавок к этому, своё влияние оказала и новая ставка НДС, вступившая в действие с 1 января этого года.

Сейчас продукция Samsung существенно поднялась в своей стоимости. Ранее так уже поступили Apple и Xiaomi. Компания решила не отставать в этом вопросе от своих конкурентов.

На сегодняшний день Galaxy S9 стоит 55,990 тыс. рублей, а в плюсовой вариации – 61,990 тыс. рублей. Ещё вчера эти ценники были меньше на одну и две тысячи рублей соответственно.

Стоимость Galaxy Note 9 подросла до 71,490 тыс. рублей (при 128 Гб) и до 91,990 тыс. рублей при 512 Гб. Перед Новым годом эти модели стоили, соответственно, 69,900 тыс. рублей и 89,990 тыс. рублей.

Видимо, это же ожидает и Galaxy S10, продажи которого предполагается начать в России в марте. Цена в «базе» будет не меньше 65 тыс. рублей, а в «топе» обойдётся во все 100 тыс.

Несколько сглаживает горькую пилюлю то, что подешевели Galaxy А9 и Galaxy А7. Первый аппарат, ранее стоивший 39,990 тыс. рублей, теперь доступен за 34,990 тыс. Второй стал «ближе» потребителю на две с половиной тысячи. Сейчас его ценник 23,490 тыс. рублей.