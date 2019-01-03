Новые часы от LG могут получить модульную камеру

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Инженеры LG нашли чем можно удивить искушенного пользователя смарт-часов.

Камера на смарт-часах - это определенно уже не что-то новое. Но способ, которым LG планирует интегрировать такую функцию в свой девайс, довольно интересен. Новый патент, поданный в USTPO (Управление по товарным знакам и патентам США) демонстрирует «умные» часы LG, которые имеют модульную камеру, прикрепляемую к ремешку.

Вместо того, чтобы помещать камеру в «умные» часы, в патенте LG принят лучший аспект дизайна, который позволит пользователям намного проще снимать с помощью носимого устройства. Поскольку камера может быть добавлена на ремешок, не придется держать руку в неудобном положении, когда пользователь хочет сделать снимок.

Модульная камера, показанная в патенте, имеет круглую форму и разные размеры, но способ её добавления в смарт-часы также может варьироваться. Помимо того факта, что можно добавить модульную камеру в качестве ссылки в группу умных часов, есть также возможность добавить её в любом месте на браслете, используя пружинный зажим.

Камера сможет предоставить больше информации о продукте, отображаемом на картинке, например, о количестве калорий, если делаются снимки с едой или в магазине, где можно купить пару обуви.

Еще неизвестно, превратится ли этот патент в девайс и получит ли гаджет все те функции, но идея иметь возможность добавить камеру к

«умным» часам на ходу и с такими функциями - не кажется слишком сложной для реализации. Если LG не придумает такие часы, то, возможно, другая компания запустит нечто подобное (но не слишком похожее) в не столь отдаленном будущем.