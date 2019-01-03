Корейская компания SK Innovation представит на выставке CES складные пленки для смартфонов

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В начале ноября 2018 года компания Samsung объявила, что их новый Infinity Flex Display предназначен для будущего складного смартфона и не только. В начале декабря Huawei пообещала, что в 2019 году они выпустят складной смартфон.

Сейчас, когда мы вступаем в 2019 год, появилось сообщение, что корейский энергетический нефтехимический гигант SK Innovation представит гибкую пленку следующего поколения, разработанную для складных устройств, на выставка бытовой электроники CES в Лас-Вегасе, которая стартует в следующий вторник.

Прозрачная пленка, называемая Flexible Cover Window, была разработана для защиты дисплеев и считается основным компонентом складных смартфонов по причине ее гибкости и долговечности.

Компания утверждает, что после десятков тысяч складываний пленка оставалась без каких-либо следов. Она также устойчива к царапинам. Интерес рынка к пластиковой пленке растет вместе с планами по коммерциализации складных устройств, начиная от смартфонов до ноутбуков и планшетов.

SK Innovation завершила разработку полиимидной пленки для гибких дисплеев. Проект был начат в 2016 году, и в настоящее время компания готовится к коммерциализации материала. Во втором квартале 2019 года SK Innovation планирует инвестировать 36 миллионов долларов США, чтобы начать коммерциализацию продукта в корейской провинции Северный Чхунчхон.

Компания заявила, что получила конкурентное преимущество, разработав другие материалы для электронной промышленности, помимо пленки PI, такие как сепараторы литий-ионных аккумуляторов. SK Innovation является вторым по величине в мире поставщиком литий-ионных аккумуляторных сепараторов.

Помимо того, что Samsung и Huawei обещали складной смартфон в 2019 году, в конце октября мы узнали, что Wintel (сокращение, образованное слиянием слов Windows и Intel) тайно работает над несколькими складными устройствами, которые могут появиться на горизонте, например, над изображенным ниже под кодовым названием Copper Harbor («Медная гавань»). Microsoft имеет ряд патентов на такое устройство. Patently Mobile сообщал об одном из своих патентов еще в июле.

С появлением SK Innovation на выставке CES 2019 становится ясно, что концепция складных смартфонов, которая возникла на фоне слухов, сейчас вступает в новую фазу с компаниями, имеющими реальные продукты на своих дорожных картах или даже в процессе разработки.

В то время как Apple имеет ряд патентов на складные смартфоны, компания, вероятно, отложит вход в эту новую категорию мобильных устройств, пока она не зарекомендовала себя.