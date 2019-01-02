Защитный чехол Samsung Galaxy S10+ просочился в видео

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Samsung Galaxy S10 + может поставляться с 6,4-дюймовым дисплеем, как и Galaxy Note 9. Предполагается, что он будет оснащен дисплеем Infinity-O, который мы видели на Galaxy A8s.

Серия Samsung Galaxy S10, которая будет включать в себя стандарт Galaxy S10, вариант Galaxy S10 Lite и более дорогой Galaxy S10+, ожидается в феврале. В преддверии официального дебюта наблюдается все больше утечек вокруг трех смартфонов.

Теперь компания Tipster Ice Universe утверждает, что приобрела чехол Samsung Galaxy S10+. Советник также выложил на YouTube видео, в котором сравниваются размеры корпуса Samsung Galaxy S10+ с Galaxy S9+, Galaxy Note 9 и Oppo Find X. Скорее всего, у телефона будет 6,4-дюймовый дисплей, такой же, как у Galaxy Note 9.

Тем не менее, Galaxy S9+ с 6,2-дюймовым экраном правильно помещается внутри чехла, предполагая, что Galaxy S10+ будет иметь экран большего размера, вписывающийся в более компактный корпус.

Samsung Galaxy Note 9 кажется больше по размеру, хотя и имеет аналогичное горизонтальное расположение камер, как ожидается, будет и у Galaxy S10 +. Корпус также подходит для Oppo Find X, который также имеет 6,4-дюймовый экран.

Samsung Galaxy S10+ разработан под дисплей Infinity-O, который есть в Galaxy A8s. Дисплей Samsung Infinity-O оснащен отверстием в экране для фронтальной камеры, что помогает добиться более высокого соотношения экрана и площади лицевой поверхности. На чехле также имеется вырез для 3,5-мм разъема для гарнитуры, в дополнение к разъему USB Type-C в нижней части.

Отчеты показывают, что и Galaxy S10, и Galaxy S10+ будут иметь три задние камеры, расположенные горизонтально, вместе со светодиодной вспышкой.

Samsung Galaxy S10 серии может быть оснащен либо процессором Qualcomm Snapdragon 855, либо чипсетом Exynos 9820. Смартфоны будут водо- и пыленепроницаемыми, а также иметь дизайн из стекла и металла. Также ожидается, что телефоны будут поддерживать технологию беспроводной зарядки.