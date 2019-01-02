Sony Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra и Xperia L3 могут появиться на выставке CES 2019

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Очевидно, Sony представит Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra и Xperia L3 на CES 2019, крупнейшей в мире выставке бытовой электроники.

Японская компания уже объявила о проведении пресс-конференции в Лас-Вегасе, и вполне возможно, что Sony использует CES 2019 для запуска новой линейки смартфонов среднего класса. На прошлогодней выставке CES Sony представила Xperia A2, Xperia A2 Ultra и Xperia L2.

Ходят слухи, что компания некоторое время выпускает Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra и Xperia L3. Xperia XA3 и XA3 Ultra, вероятно, будут смартфонами среднего класса, так же, как и их предшественники. Говорят, что Xperia XA3 поставляется с 5,9-дюймовым дисплеем (1080 × 2160) с соотношением сторон 18:9, в то время как Xperia XA3 будет оснащен 6,5-дюймовым (1080 × 2160) дисплеем 18:9. Ожидается, что оба телефона будут оснащены процессором Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

В дополнение к Xperia XA3 и Xperia XA3 Ultra, Sony, в соответствии с ожиданиями, выпустит Xperia L3. Этот телефон, как сообщается, будет оснащен 5,7-дюймовым дисплеем HD + (720 × 1440) 18:9, процессором Snapdragon 660, основной камерой 13 Мп, дополнительной камерой 5 Мп и батареей 3400 мАч. Кроме того, будет установлен боковой сканер отпечатков пальцев.

Интересно, что Sony работает еще над одним смартфоном, получившим название Xperia XZ3 Plus. Хотя о смартфоне известно немного, но он, вероятно, будет стоить 519 евро. На следующей неделе мы сможем узнать больше о предстоящей линейке телефонов Sony. Выставка CES 2019 стартует 8 января 2019 года в Лас-Вегасе и завершится 12 января.