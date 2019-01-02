Xiaomi опубликовала приглашение на презентацию новых продуктов

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Сегодня, 2 января 2019 года, компания Xiaomi опубликовала в своем официальном блоге приглашение на презентацию, которая состоится 28 февраля в Пекине. Мероприятие будет посвящено новому смартфону Mi 5C и фирменному процессору Xiaomi под названием Pinecone.

Новый чипсет компании, над которым Xiaomi проработала несколько месяцев, будет выпущен в двух версиях с разными параметрами интегрированных ядер. Основой младшей версии станет Cortex-A53 с тактовой частотой 800 МГц, в то время как старшее будет иметь более производительное ядро ​​Cortex-A73.

Что касается Xiaomi Mi 5C, то, по слухам, он получит изогнутый 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, 3 или 4 Гб оперативной памяти (в зависимости от версии) и процессор Pinecone.

Разрешение основной камеры составит 12 Мп, встроенного аккумулятор будет иметь емкость 4500 мАч. Главной «фишкой» новинки станет отсутствие физических клавиш на передней панели.

По предварительным данным, предлагаемая розничная цена Xiaomi Mi 5C составит около 220 долларов.