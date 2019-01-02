Названы телефоны с наибольшим излучением

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В настоящее время у большинства людей их смартфон находится в пределах досягаемости 24 часа в сутки. Он у них в кармане, когда они на работе, в руках при поездке домой, на тумбочке, когда они ложатся спать.

С этим уровнем близости и использования многие не могут полностью избавиться от ощущения, что они рискуют в долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что до сих пор трудно найти убедительное продолжительное исследование влияния излучения сотового телефона, для тех, кто хочет обеспечить свою безопасность, может помочь следующая инфографика, показывающаяя телефоны с наибольшим излучением возле уха во время разговора.

Федеральное ведомство по радиационной защите Германии (Bundesamt für Strahlenschutz) имеет обширную базу данных смартфонов - новых и старых - и уровня их излучения. Следуя критериям, смартфон, создающий самый высокий уровень излучения, - это Mi A1 от китайского производителя Xiaomi. На самом деле, в топ-листе доминируют телефоны китайских компаний: на Xiaomi, OnePlus, Huawei и ZTE приходится 12 из 15 телефонов с самыми большими значениями излучений. Однако следует отметить, что премиальные телефоны Apple, такие как iPhone 7 и относительно недавно выпущенный iPhone 8, также можно увидеть здесь.

Хотя не существует универсального руководства по «безопасному» уровню излучения телефона, немецкая сертификация по экологичности Der Blaue Engel (Blue Angel) сертифицирует только телефоны с удельным излучением менее 0,60 Вт на килограмм. Все показанные здесь телефоны имеют более чем двукратное превышение этого значения.

Хотя эти опасности не совсем доказаны, но утверждается, что телефоны несут в себе следующие опасности для людей: