Apple повышает стоимость своих гаджетов в России из-за НДС

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Поклонников продукции Apple уже с начала 2019 года испортилось настроение. Руководство компании решило поднять стоимость гаджетов для России.

Уже с первого дня 2019 года вступило в силу решение о том, что компания Apple поднимает стоимость своей продукции на территории России. Такая информация размещена на официальной страничке корпорации в Москве. Также объясняется, что такие меры предпринимаются из-за того, что с 1 января в стране повысился НДС до 20%. Эксперты уже подсчитали, что стоимость продукции Apple возрастет для потребителей на две-три тысячи рублей. Подорожали не только новые модели, но и старые устройства - например, Apple Watch прошлого поколения. Ранее Apple уже поднимала цены на свою продукцию из-за изменения курса доллара.

Напомним, что в России с 1 января 2019 года повысился налог на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Ожидается, что эта мера приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в 620 млрд рублей ежегодно. 2 ноября 2018 года генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что считает Россию слабым рынком для продукции американской корпорации.