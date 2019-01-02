Bloomberg: Apple iPhone 2019 может быть оснащен 3D-камерой с датчиком TOF

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Новое поколение Apple iPhone может поставляться с 3D-камерой на задней панели, указывает новый отчет Bloomberg. Соперник компании из Купертино Huawei также может представить нечто подобное.

iPhone «S» в 2019 году (или iPhone XI как прогнозируют некоторые), может иметь 3D-камеру на задней панели, указывает Bloomberg. Это заявление основано на том, что Sony наращивает производство чипов для камер следующего поколения с поддержкой 3D-сенсоров для потенциальных клиентов, таких как Apple, проявляющих к ним интерес. Sony уже поставляет сенсоры для камер Apple, Google, Samsung и т. д., но чипы камер этого поколения будут управлять как передней, так и задней 3D-камерами.

Bloomberg намекает на то, что несколько производителей смартфонов установят аналогичную 3D-камеру в 2019 году, и что Sony начнет массовое производство в конце лета, чтобы удовлетворить спрос. В сообщении цитируется Сатоши Йошихара, глава сенсорного подразделения Sony, который также добавил, что 3D-бизнес уже работает с прибылью.

«Камеры произвели революцию в телефонах, и, исходя из того, что я видел, у меня те же ожидания в отношении 3D. Скорость будет варьироваться в зависимости от области, но мы определенно увидим переход на 3D. Я в этом уверен», - сказал Йошихара.

Несмотря на то, что он не идентифицировал реальных клиентов, в отчете добавлено, что Huawei планирует внедрить 3D-камеры в своих новых моделях. Сообщение основано на свидетельствах людей, знакомых с этим вопросом.

3D-камера Sony «посылает невидимые лазерные импульсы и измеряет, сколько времени им потребуется, чтобы возвратиться», объяснил Йошихара. Sony утверждает, что они позволяют составлять более подробные и точные 3D-модели.

Apple iPhone X , iPhone XS, iPhone XR уже имеют фронтальную 3D-камеру с камерой TrueDepth, которая использует метод структурированного освещения для создания 3D-моделей пользователя и распознает его в функции идентификации лица.

Новая 3D-камера Sony, тем не менее, будет более точной, чем эти более ранние варианты, основанные на «структурированном освещении», отмечается в отчете. Предполагается также, что 3D-камера может позволить ввести больше интерактивных мобильных игр. С акцентом Apple на дополненную реальность это неудивительно.

Такие игроки, как Oppo, также демонстрировали телефоны с датчиком времени полета (TOF). Слухи также утверждают, что у Huawei P30 Pro будет четвертая камера, которая будет сенсором TOF с поддержкой 3D-изображений.