Samsung запускает производство «умных» кроссовок

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Уникальную разработку готовы представить на рынке разработчики Samsung. Спортивная обувь будет синхронизироваться с мобильным устройством пользователя.

Завлечь покупателей руководство компании Samsung хочет при помощи новейшей разработки – «умных» кроссовок, которые вскоре будут презентованы на рынке. Разработчики сообщили, что изделие полностью создано усилиями специалистов компании.

Предполагается, что официальная презентация «умных» кроссовок пройдет на Международной выставке потребительских технологий, которая пройдет в Лас-Вегасе. По предварительным данным, имеется несколько вариантов разработок, которые уже запатентованы компанией Samsung.

На сегодняшний день известно, что в кроссовки оснащены датчиком в виде антенны, встроенном у пятки спортсмена и активирующихся нажатием кнопки на датчике. Работа другой модели регулируется за счет панели управления в районе пятки.

«Умные» кроссовки синхронизируются с устройством пользователя (смарт-часы или смартфон) и позволяют следить за движением спортсмена. Разработчики надеются, что новинка привлечет внимание в первую очередь бегунов на длинные дистанции и их тренеров, которые получат возможность оптимально регулировать нагрузки при движении и технику бега.

Напомним, что компания Puma перевыпустила «умные» кроссовки, созданные в 1986 году. Новая модель оснащена миниатюрным датчиком, который измеряет расстояние, количество пройденных шагов и сожженных калорий.