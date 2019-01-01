Судя по новому снимку Nokia 9 PureView, внешний вид телефона будет ужасным

Вчера, 17:20

Предполагается, что Nokia 9 Pureview будет иметь пять камер или пентакамеру сзади, вместо обычных двух или трех камер, и инсайдер Эван Бласс продемонстрировал новое изображение, демонстрирующее это.

Предполагается, что Nokia 9 PureView станет следующим крупным флагманским телефоном от HMD Global, и это должно вывести дополнительный тренд камеры на совершенно новый уровень. Согласно нескольким утечкам, Nokia 9 PureView должен иметь пять камер или пентакамеру сзади, вместо обычных двух или трех камер, которые мы видели ранее.

Эван Бласс (Evan Blass) поделился своим изображением Nokia 9 PureView. Согласно фото, предоставленному Эваном Блассом, который запускает @evleaks в Twitter, Nokia 9 PureView не будет иметь выемки на дисплее. Задняя часть, которая имеет отделку, похожую на стекло, поставляется с пентакамерой, расположенной по кругу.

На задней панели устройства также изображен бренд Zeiss, который мы видели на большинстве других телефонов Nokia. Nokia 9 PureView также имеет фирменный знак Android One сзади, что неудивительно, если учесть, что большинство телефонов Nokia поддерживают эту тенденцию.

Передняя часть телефона показывает, что Nokia 9 Pureview продолжит работу с выпуклой верхней и нижней рамками. Боковые рамки значительно тоньше, но не совсем невидимы. Устройство также имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, а сзади датчика отпечатков пальцев не видно. Nokia 9 Pureview станет первым телефоном компании, в котором реализована эта особенность, которая стала более распространенной на флагманах.

Ранее сообщалось, что выпуск телефона был задержан из-за технических проблем с производительностью камеры. Учитывая, что Nokia 9 PureView будет иметь пять камер сзади, правильная производительность будет иметь решающее значение для HMD Global. Сейчас прогнозируется, что новинка будет представлена уже в конце января 2019-го.

Подписчиков ужаснул вид задней панели новинки. У них она ассоциируется с фасетчатыми глазами насекомых. Также это расположение камер сравнили со сливным отверстием в ванной и глазами киношных монстров.