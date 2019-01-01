Louis Vuitton презентовала обновлённую вариацию «умных» часов

Сегодня, 13:40

Оригинал был выпущен в прошлом году. Модный бренд пришёл к выводу, что пришла пора его усовершенствовать.

Компания Louis Vuitton презентовала обновлённую вариацию своих «умных» часов. Им дали название Tambour Horizon 2019 Edition.

Аппаратная основа в качестве однокристальной системы осталась прежней. Компания уже повторяла её в вышедшей осенью версии Montblanc Summit 2.

Основным отличием нового изделия станет значительно увеличившееся время, которое оно сможет проработать без подзарядки.

У оригинальной модели автономный режим составлял 24 часа. Обновлённая модификация в режиме по отображению времени сможет проработать 6 суток.

В девайсе использован дисплей на 1,2 дюйма. Его разрешение также немного увеличено.

Louis Vuitton в своем анонсе о выходе Tambour Horizon 2019 Edition не проинформировал ни о том, когда он состоится, ни о памяти нового устройства, ни о его стоимости.