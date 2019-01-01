Apple сама себя губит: Проблемы с названиями iPhone могут уничтожить компанию в 2019 году

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«Десятки» 2018 года хуже продаются как раз из-за непонятных названий, считают аналитики, в которых пользователи запутались. В 2020 году «яблочная» компания изменит не только дизайн смартфонов, но и проблемы с неймингом, которые уже по ней сильно ударили.

В 2018 году мир увидел 3 модели iPhone, а именно iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Исходя из названий стало ясно, что у Apple начались большие проблемы с неймингом, из-за которого многие пользователи полностью путаются. Проблемы уже настигли самый бюджетный iPhone Xr, продажи которого самые низкие из всей линейки. По словам аналитиков, люди попросту не знают, что это за смартфон, рассматривая iPhone Xs как единственную достойную модель.

Как считают специалисты в сфере технологий, название телефона играет большую роль в дальнейших его продажах. Людям проще запомнить лёгкое и простое название. С iPhone X оно было одной из составляющих успеха Apple. В итоге, благодаря продажам «десяточки» компания первой вышла на капитализацию в 1 триллион долларов.

По словам аналитиков, с «десяткой» было всё в порядке, пока к нему не начали подставлять цифры. В итоге, в новых смартфонах буквы «r» и «s» были явно лишними. Таким образом, Apple сама себя губит, считают эксперты. Однако, проблемы начались ещё в 2017 году, когда вместо iPhone 9 компания выпустила iPhone X. При этом многие прогнозировали, что Apple будет называть новые устройства просто – iPhone X 2018-19-20 и так далее, как это уже было с iPad и MacBook, но в компании пошли очень нелогичным путём.

Специалисты прогнозируют, что в 2019 году появился iPhone XRS, или же iPhone X2. Также не отрицается, что в компании решат создать iPhone X Pro для работы со стилусом, хотя ещё Стив Джобс при жизни высмеивал подобное решение.

Аналитики уверены, что в любом случае Apple необходимо разобраться с линейкой названий, которые рушат продажи некоторых устройств, что почувствовала на себе компания с iPhone Xr. Возможно, что эта проблема будет решена уже через несколько лет. Согласно слухам, к 2020 году Apple начнёт устанавливать в свои смартфоны сплошной «дырявый» экран с вырезом для камеры. Тогда же устройства получат и новый дизайн. По словам экспертов, проблему с неймингом в Apple будут решать к этому моменту.