Эксперт ответил, нужно ли постоянно выключать компьютер

Вчера, 18:17

В сервисных центрах при первой крупной поломке компьютера специалисты часто настоятельно рекомендуют полностью выключать его, чтобы защитить его от лишней перегрузки. Но так ли это полезно, отвечают известный эксперт.

Как объясняет специалист Geek Squad Стивен Лесли, решение полностью выключить компьютер или отправить его в спящий режим – вопрос его возраста и количества использования в день, поскольку любой режим покоя компьютера – сильный стресс для него. Однако в одном случае, при включении/выключении, стресс ситуативный, а при постоянном включении – постоянный. Чем старше компьютер, тем чаще его нужно полностью выключать, ведь он состоит из десятков чувствительных, мало живущих деталей, которые быстрее изнашиваются.

Эксперт также добавляет, что в данном вопросе важно время использования компьютера. Если им пользуются два раза в день – утром и вечером, то полезным будет оставить его на ночь включённым и выключенным на протяжении дня. Кроме того, чем реже техникой пользуются, тем чаще её нужно полностью «обесточивать», говорит Лесли.

Он ответил и на вопрос о пользе режима сна и гибернации компьютера. Здесь эксперт тоже настаивает на важности учитывать общее количество использования компьютера в течение дня. Но в данном случае Лесли отмечает, что режим гибернации склонен сильнее изнашивать составляющие компьютера, как полный «старт» и «стоп» устройства, чем режим сна.