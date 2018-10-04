WhatsApp запустил режим «картинка в картинке» для пользователей блогов Android

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Режим «картинка в картинке» будет доступен на бета-версии WhatsApp Android 2.18.301. Он дает возможность пользователям смотреть видео Youtube, Instagram и Facebook в самом окне приложения WhatsApp.

Функция WhatsApp picture-in-picture (PiP) разрабатывалась довольно давно, но не была включена в бета-тестеры. Теперь WABetaInfo сообщает, что режим изображения «картинка в картинке» можно получить на бета-версии WhatsApp Android 2.18.301.

Бета-тестеры WhatsApp Android, которые не могут получить доступ к этой функции после обновления до версии 2.18.301, могут переустановить приложение после резервного копирования истории чата. Режим «картинка в картинке» PiP уже стал доступен ранее для пользователей iPhone. Эта функция позволяет юзерам воспроизводить видео в маленьком окне в самом WhatsApp.

Видео-ссылка YouTube или Instagram, отправленная на WhatsApp, не будет открываться в приложениях YouTube или Instagram, соответственно, на устройстве пользователя. Вместо этого видео откроются в маленьком окошке в окне чата пользователя, который отправил ссылку. Видеопамять включает в себя функции воспроизведения / паузы, закрытия и полноэкранного управления. Пользователи WhatsApp могут уменьшать или увеличивать размер видеопамяти или перемещать изображение по экрану телефона.

Тем не менее, эта функция, похоже, не работает должным образом для пользователей блогов Android на данный момент. Согласно отчету WABetaInfo, окно видео закрывается , когда пользователь переключается на другое окно чата в WhatsApp с другой прошивкой. Сайт отмечает, что WhatsApp может запустить обновление, чтобы исправить проблему. Нет ни слова, когда режим PiP выйдет для публики. Функция «картинка в картинке» будет совместима с потоковыми видео, а также будет работать на смартфонах под управлением Android 4.4 KitKat и выше.