Долгожданный смартфон Nokia 7.1: трансляция запуска сегодня в Лондоне

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Долгожданный смартфон Nokia 7.1 совершает свой глобальный дебют сегодня, 4 октября. Мероприятие в Лондоне запланировано на 17:00 местного времени.

Желающие могут посмотреть прямую трансляцию мероприятия. В преддверии запуска были опубликованы спецификации Nokia 7.1, а также ожидаемая цена.

По словам экспертов, цена на Nokia 7.1 составит 399 евро для варианта с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти. Ожидается, что компания запустит базовую 3GB RAM и 32GB модель хранения. Как сообщается, Nokia 7.1 имеет дисплей с вырезом с соотношением сторон 19: 9. У подбородка будет брендинг Nokia. Размер экрана может составлять 5,84 дюйма с разрешением Full HD.

Ожидается, что в Nokia 7.1 будут представлены две конфигурации задней камеры (12MP + 5MP) с объективами Zeiss. Согласно сообщениям, устройство будет иметь одну 8-мегагерцовую камеру. Телефон будет питаться восьмиядерным процессором Snapdragon 636. Круглый датчик отпечатков пальцев будет помещен ниже двойного заднего объектива камеры и светодиодной вспышки.

Ожидается, что Nokia 7.1 начнет создавать Android-версию, поскольку телефон будет запущен в рамках программы Android One One от Google. Говорят, что устройство работает под управлением предустановленного Android 9.0 Pie.