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Ранее цена на устройство составляла 11 990 рублей.

Для поклонников хорошего звука появилась радостная новость - наушники BeatsX от Apple упали в цене в России. Ценник изменился ровно на 2 300 рублей, и новая стоимость продукта от «яблочной» компании составляет 9 690 рублей.

Правда, со снижением цены «всплыл» и другой факт: оказалось, что теперь цветовая гамма ограничена серым и черным, в то время как ранее можно было приобрести золотой, синий, Space Gray и белый цвета.

Эксперты связывают уценку гарнитуры с выпуском новой. Но о том, верны ли догадки специалистов, станет известно позднее.