Вчера, 23:09

Компания Apple недавно представила миру долгожданные новые модели iPhone Xs, iPhone Xs Max.

Почти сразу было названо главное улучшение в новых iPhone. Им оказался обьем батареи, которая в новых моделях смартфона служила намного дольше до полной разрядки.

Однако, есть и минус в большом обьеме батарее – долгое время зарядки смартфона.

Эксперты протестировали выносливость телефонов. Тесты показали, что iPhone Xs до полного истощения батареи может функционировать около 24 часов. iPhone Xs Max показал более приличный результат – 26 часов. Также было произведено сравнение новых моделей со старыми, так iPhone X смог продержаться всего 19 часов, что тоже является неплохим результатом для iPhone, однако он все равно ниже чем у новых моделей.

У Apple постоянно возникают проблемы с временем работы их гаджетов. Ведь в iOS есть множество фоновых процессов, которые сильно нагружают телефон и значительно уменьшают срок работы батареи. Однако видно, что компания двигается в правильном направлении, ведь в новых моделях время работы смартфона все же увеличилось.