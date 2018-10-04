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Навигационное приложение «2ГИС» уже давно было признано среди пользователей одним из лучших. Разработчики всегда обращают внимание на отзывы пользователей, а также вводят все больше новых полезных функций.

Теперь же стало известно, что «2ГИС» вводит кэшбек систему. Новвоведение поможет пользователям получать обратно часть денег, потраченых на покупку продуктов в магазине.

Для данной функции разработчики даже создали отедльное приложение для смартфонов «2ГИС Чек». При помощи этого приложения пользователь сможет отсканировать QR-код на чеке и получить часть денег потраченных на покупки на свой кошелек в «Яндекс.Деньги» или же на счет мобильного телефона. Разработчики сообщили, что в будущем даже сделают вывод денег на банковские карты.

Разработчики сказали, что проанализировали прочие приложения, которые предоставляют кэшбек систему, и заметили, что кэшбек есть почти на все, кроме обычных продуктов, вроде молока, хлеба или яиц.

Также представители компании, разработавшей приложение, рассказали, что естественно, это приложение было сделано не просто так. Разработчики будут получать определенный процент от продаж со стороны производителя товара, на который будет распостраняться кэшбек.

Ранее же «2ГИС» зарабатывала в основном за счет рекламы, которую предоставлял навигационный сервис различным организациям.