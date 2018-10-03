WhatsApp упростил функцию отправки сообщений для смартфонов

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Маркетологи компании рассчитывают, что своевременное реагирование на просьбы пользователей позволит и дальше сохранить темпы роста клиентской базы.

На сегодняшний день WhatsApp используют для общения более 1,5 млрд человек. Третья часть аудитории более двух часов в сутки остается на связи с помощью месенджера.

2 октября 2018 года WhatsApp анонсировал обновление для смартфонов, которое значительно упростит общение и сделает его исключительно адресным: владельцы смартфонов с ОС Android смогут отвечать на сообщения даже в групповых чатах с помощью свайпа. До того, как WhatsApp упростил эту функцию, требовалось произвести несколько манипуляций, чтобы отослать ответ, теперь для отправки сообщений достаточно провести пальцем по входящему сообщению и ответить на него, при этом входящее останется в виде цитаты, что удобно для хронологического порядка переписки.

Окончательно доработанный вариант появится в Google Play до конца месяца, а тем, кто не хочет ждать, компания предлагает скачать Beta-версию новинки 2.18.300.

Что касается последнего новшества WhatsApp для iOS, то клиенты уже начали массово выражать свое недовольство из-за намерения руководства месенджера демонстрировать рекламу. Многие считают, что она будут отвлекать абонента от общения и закрывать собой нужную информацию.