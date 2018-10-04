«Ремонт с задержкой или скидка»: Apple починит iMac 5K из-за проблем с дисплеем

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Apple поручила своим поставщикам услуг предложить бесплатный ремонт, если клиент готов подождать до середины или конца декабря, говорится в официальных данных корпорации.

Apple уведомила Genius Bars и авторизованных поставщиков услуг Apple о том, что ее запасы дисплеев для моделей 27-дюймового iMac с дисплеем Retina 5K в конце 2014 и середине 2015 годов ограничены до середины-конца декабря, согласно внутреннему сервисному документу, полученному MacRumors. Если клиент не может ждать, Apple предложит функционально эквивалентную модель iMac 2017 года с 27-дюймовым дисплеем Retina 5K, за вычетом $600 или местной эквивалентной скидки. iMac конца 2014 года или середины 2015 года должен быть возвращен Apple — клиент никогда не получит его обратно. То, что Apple починит iMac 5K из-за проблем с дисплеем, указывают несколько источников.

«Обратите внимание, что модели 2017 года будут заменены клиентами или Cru, но неясно, будут ли они отремонтированы или совершенно новыми. Например, если клиент берет базовую модель в конце 2014 года 5K iMac с поврежденным дисплеем в Apple Store в Соединенных Штатах и отказывается ждать до декабря ремонта, Genius Bar получает указание предложить клиенту базовую модель 2017 5K iMac за $ 1,199, по сравнению с его первоначальной ценой в $1,799. То есть есть выбор ремонт с задержкой или скидка», - говорит эксперт рынка продаж.

Для квалификации iMac должен быть вне гарантии. Если на iMac по-прежнему распространяется стандартная одногодичная гарантия AppleCare+ или Apple, Genius Bars и авторизованным поставщикам услуг Apple будет предложено выполнить стандартный ремонт. Вся эта информация поступает из внутреннего документа Apple, полученного MacRumors из нескольких надежных источников, но гарантия, что эта процедура будет предложена всеми поставщиками услуг, отсутствует.