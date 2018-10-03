Google открыла предварительный доступ к домену верхнего уровня

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Компания решила предложить разработчикам альтернативу устанавливаемого принудительно по умолчанию домена .app.

Разработчики Google отмечают, что нововведение пригодиться всем: бизнесменам, запускающим новый веб-сайт, издателям, публикующим свои работы в Интернете, авторам блогов и студентам, продвигающим свои научные исследования. Новый домен .app, по словам авторов, более безопасный благодаря SSL-сертификату и запоминающийся из-за фирменного имени, его легче зарегистрировать. Домен верхнего уровня входит в список предварительной загрузки HSTS, что облегчает доступ пользователям Сети, не требуя индивидуальной регистрации или конфигурации HSTS.

Владельцы торговых знаков смогли начать регистрацию своих доменов ещё 27 августа 2018 года, если они были ранее зарегистрированы в Центре обмена информацией о товарных знаках. Начиная с 2 октября за повышенную стоимость любой желающий сможет зарегистрировать свой домен без посредников, а с 9 октября будет открыт доступ для любых людей и предприятий по стандартной цене.