Дактилоскопический сканер стремительно разряжает Xiaomi Mi A2

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Сканер запускает работу восьми ядер однокристальной системы Snapdragon 660 на максимальной частоте, лишая смартфон 3-4 часов полноценной работы.

Пользователи смартфона Xiaomi Mi A2 пожаловались, что, несмотря на значительную емкость аккумулятора у их девайса, которая составляет 3010 мА•ч, они «теряют» его гораздо раньше, чем ожидали. Оказалось, что во всем виноват дактилоскопический сканер, который стремительно разряжает Xiaomi Mi A2. Во время идентификации очередного прикосновения сканер отпечатков пальцев запускает работу восьмиядерной системы Snapdragon 660 на максимальной частоте, что приводит к ощутимому сокращению времени работы смартфона. В среднем смартфон с 6-дюймовым экраном и разрешением 2160 х 1080 пикселей работает на 3-4 часа меньше.

Отвечая на жалобы пользователей о влиянии дактилоскопического датчика на время работы смартфона без подзарядки, в руководстве Xiaomi отметили, что им необходимо собрать больше данных, которые докажут взаимосвязь, а потом уже они займутся поиском пути решения проблемы.

Бюджетный китайский смартфон с 4 Гб оперативной памяти и встроенной памятью на 32 и 64 Гб Xiaomi Mi A2 на «чистом» Android стартовал в продажах в конце июля.