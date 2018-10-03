Владельцы Bluetooth-трекера Tile получат сменный аккумулятор

Сегодня, 10:44

По платной подписке пользователи iOS смогут отслеживать неограниченное количество устройств и ежегодно получать сменную батарею.

Миниатюрные Bluetooth-трекеры Tile помогают владельцам найти их личные вещи, начиная от ключей и пульта дистанционного управления и заканчивая сумкой и бумажником. Разработчики заявили, что устройству обеспечена защита от дождя, а также допускается кратковременное погружение в воду на небольшую глубину. Владельцы девайса также могут также найти смартфон с помощью единственной кнопки на вечно включённом устройстве. Однако у него имеется весомый недостаток – после разрядки аккумулятора владелец девайса был вынужден покупать новое устройство.

Разработчики взялись решить проблему и изменили «начинку» трекера, заменив батарею на сменную. Теперь пользователям не придётся каждый раз тратить деньги – достаточно просто воспользоваться платной подпиской, и специалисты из сервисного центра заменят съёмный аккумулятор. За меньшие деньги, чем покупка нового трекера, владельцы девайса смогут отслеживать неограниченное количество устройств в приложении на iOS, хотя по стандартной подписке доступно только 10. Также пользователи получат доступ к 30-дневной истории с помощью GPS.