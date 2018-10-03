Беспилотный автомобиль доставляет пиццу в США

Сегодня, 07:51

Международная сеть пиццерий Domino’s Pizza станет первым в мире заведением, которое заменит «разносчиков» пиццы на умных «развозчиков».

Житель Лас-Вегаса опубликовал в своем Facebook видеоролик, на котором запечатлено, как беспилотный автомобиль сам доставляет ему пиццу. Он стал одним из первых жителей США, кто смог оценить качество работы авто и процесс «общения» клиента с беспилотником, и судя по восторженным отзывам, остался очень доволен. На ролике запечатлено, как он со своим приятелем с нетерпением ожидают доставку вкусного блюда. Скоро к их дому аккуратно, соблюдая все правила дорожного движения, подъезжает заветный автомобиль Domino’s Pizza. Приятель автора видеоролика подошел к машине, предъявил ей специальный код с помощью смартфона, после чего сразу же опустилось заднее окно и оттуда заказчикам из специального «горячего» отделения выдали пиццу, сопровождая все это торжественной музыкой и возгласом «Доставлено!». При этом отследить весь путь доставляемого блюда, время его следования и местонахождение в конкретный момент можно на сайте заведения.

Пиццерия Domino’s Pizza стала первой компанией во всем мире, которая доверила доставку пиццы для клиентов машине. Уникальную и очень удобную технологию она разработала совместно с компанией Ford и уже постепенно тестирует служебные автомобили на улицах Майами и Лас-Вегаса. Работу беспилотников контролируют инженеры-испытатели, однако они не управляют машиной и не взаимодействуют с клиентами, а просто присутствуют в машине на экстренный случай.