Xiaomi Mi A1 взорвался во время зарядки

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Иногда даже самые простые повседневные гаджеты могут представлять серьезную опасность для здоровья и жизни своего хозяина.

Недавно один из пользователей Xiaomi Mi A1 решил поставить свой смартфон на зарядку перед сном. Его ждало очень неожиданное пробуждение, когда гаджет взорвался во время зарядки.

И снова, вся проблема заключалась в батарее. Во время взрыва также возник небольшой очаг возгорания.

Хозяину смартфона повезло, что гаджет находился в чехле и сдержал разлет осколков, что спасло пользователя от получения серьезных травм.

Напомним, что ранее такие случаи уже происходили со многими различными моделями смартфонов, однако, самым известным прецедентом является неисправность батареи в Samsung Galaxy Note 7. Из-за того, что телефон мог взорваться прямо в руках или в кармане у пользователя, компания Samsung отозвала целую партию смартфонов с бракованной батареей. Тогда репутация компании сильно пострадала, что сказалось на ее заработке в будущем.