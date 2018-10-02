HP представила ноутбук с кожаным дизайном за $1500

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Ноутбук по желанию пользователя может преобразовываться в планшет.

Новый Spectre Folio компания HP уже представила, и он выделяется на рынке среди своих аналогов. Возвращение к отделке из кожи – одна из бросающихся в глаза основных «фишек» дизайна изделия. Замысел гаджета – 2 в 1, позволит преобразовывать ноутбук в планшет с 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем. Как сообщают эксперты, корпус изготовлен из магния, который обтягивает зернистая кожа. Алюминиевая клавиатура оснащена подсветкой, а магниты способствуют переключению конфигурациям устройства.

Для удобства просмотра можно скрыть клавиатуру, а также воспользоваться стилусом. Кроме этого, предусмотрена замена кожаного чехла ноутбука. Специалисты рассказали о «начинке» изделия за $1500. Мощный Intel Core i7 8-го поколения в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти обеспечат выполнение самых сложных задач. Объём накопителя ноутбука - 256 ГБ, а производительная батарея даст возможность непрерывной работы в течении 18 часов. Вариант изделия с Full HD уже поступил в продажу.