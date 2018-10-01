IPhone XS проиграл Galaxy Note 9 в качестве фото в режиме ночной съёмки

Вчера, 20:42

Эксперимент проводили энтузиасты с целью выяснить отличия между последними смартфонами топовых компаний.

В эксперименте использовали новый Galaxy Note 9 и только вышедший iPhone XS. Следует оговориться, что главным мотиватором для пробной съёмки стали технологии, которыми «напичкана» основная камера iPhone XS. Если упустить нововведения «яблочного» смартфона (вроде Smart HDR, ИК-фильтра, True Tone, других цветовых стабилизаторов и остальных характеристик), то двойные 12-мегапиксельные камеры гаджетов обеих компаний вполне одинаковы.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Apple, видео и фото на iPhone XS должны получаться идеальными в любом режиме. С дневным освещением смартфон действительно справился неплохо, но при ночном – проиграл конкуренту во многом. Энтузиасты тестировали камеры, начиная за несколько минут до полного заката. Картинка от Samsung при дневном-искусственном освещении получается удивительно чёткой и приближённой к реальности. В то время как iPhone будто не может сфокусироваться на чём-то конкретном. Но в то же время такое «поведение» камеры принесло ей небольшую победу: «айфон» смог лучше выразить атмосферу фото, правильно передав тёплую цветовую гамму, тогда как Note 9 передал картинку «резко».

При плохом и очень плохом освещении ночных улиц фонарями «айфон» совсем потерял «престиж». Качество фото Galaxy Note 9 поражает чёткой передачей реальной картины, уравниванием цветов и баланса белого и отсутствием фокуса на источнике света. IPhone XS теряет динамику и поэтичность изображения. Фото получаются будто из 2013 и не отличаются выразительностью, которую обещали разработчики.