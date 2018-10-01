«И снова Apple лидер»: Флагманский Huawei Mate 20 Pro проиграл в производительности iPhone Xs

Вчера, 19:32

Компания хвасталась превосходством их процессора над «яблочным» процессором, но именно их продукт и оказался медленнее, получив на тысячу баллов меньше в тестах.

Apple всегда задаёт тренды, выпуская самые передовые и мощные смартфоны. Каждый год производители мобильных устройств обещают, что они наконец-то выпустят смартфон, которых выиграет у iPhone по производительности, но этого практически никогда не случается. Так произошло и в этом году, и американская компания опять стала лидером.

В Huawei обещали, что их флагманский смартфон Huawei Mate 20 Pro будет самым быстрым и мощным. Однако, недавно в сеть попали результаты тестов в бенчмарке Geekbench, согласно которым телефон проиграл в производительность недавно вышедшему iPhone Xs.

Huawei Mate 20 Pro в одноядерном тесте набрал 3390 баллов, а в многоядерном – 10318. Работает устройство на базе ОС Android 9 Pie в связке с 6 ГБ ОЗУ. Однако фишкой смартфона должен был стать именно первый 7-нанометровый процессор Kirin 980, который должен был показать просто ошеломляющие результаты.

В это же время iPhone Xs и Xs Max тоже работают на базе 7-нанометрового процессора A12 Bionic. Кстати, именно он стал первым в своём роде, так как Huawei только заявляли о новом продукте, а вот Apple выпустить его удалось первыми.

Согласно тестам, iPhone Xs набирает в бенчмарках 4795 и 1170 баллов, что больше от Huawei Mate 20 Pro практически на одну тысячу баллов.

Результаты Huawei Mate 20 Pro вызвали очень много шуток в Сети, так как компания на прошедшей неделе заявляла, что их процессор Kirin 980 намного лучше A12. Однако, как видно, всё оказалось далеко не так. Остаётся не понятным, в чём же процессор от Huawei может превзойти Apple, в производительности точно нет.

Стоит отметить, что Huawei Mate 20 Pro официально представят уже 16 октября.