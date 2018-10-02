Xiaomi выпустила гоночный карт Ninebot Gokart

Сегодня, 02:20

Необычная машина способна разгоняться до 24 км/час, ездит задним ходом, и идеально подходит как для детей, так и для взрослых.

Китайский производитель Xiaomi удивил очередным своим необычным изобретением: компания выпустила гоночный карт Ninebot Gokart на основе гироскутера. Устройство использует гироскутер в качестве задней оси, которая и задает движение всей машине. Ninebot Gokart совместим с гироскутерами Ninebot mini и Ninbot miniPRO. Гоночный карт способен передвигаться на трех скоростях - 8, 18 и 24 км/ч, так что начинающие гонщики могут не бояться предельно высокой скорости, а вот опытные любители могут ощутить всю прелесть быстрой езды. Более того, здесь также предусмотрена задняя передача, которая активируется после двойного нажатия на педаль тормоза, а скорость движения достигает 3 км/ч. Оснащен карт также и ручным тормозом.

Полного заряда аккумулятора хватит на 20 километров, а заряжается он в течение 3,5 часов. Машина способна выдержать человека весом до 100 килограмм, а следовательно подходит как для детей, так и для взрослых, причем сиденье можно настроить для удобной посадки в зависимости от роста. Специальное приложение для смартфонов отображает скорость карта, запас хода и различные неисправности, если такие есть в реальном времени.

Гоночный карт доступен на различных интернет-площадках, комплект предлагается по цене от 436 долларов при наличие гироскутера Segway Ninebot. А вот полный набор с Ninebot первого поколения обойдется покупателю с 727 долларов.