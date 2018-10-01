Бюджетный Nokia 7.1 за 399 евро представят уже 4 октября

Вчера, 23:40

Устройство получит отличные характеристики, чистый Android и сдвоенный модуль камеры.

Уже на этой неделе, 4 октября, компания HMD Global проведёт свою пресс-конференцию. На ней представят два ожидаемых смартфона Nokia 7.1 и Nokia 7.1 Plus.

Инсайдеры уже рассказали, что смартфон будет довольно-таки бюджетный, получив ценник в 399 евро на рынке Европы. Речь идёт о версии Nokia 7.1 Nokia 7.1 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами постоянного хранилища. Устройство будет выполнено в стальном корпусе.

Новинка будет направлена на то, чтобы составить конкуренцию бюджетному и среднему сегменту смартфонов. Сейчас известно, что Nokia 7.1 получит дисплей на 6,18 дюймов с разрешением 2246 на 1080 пикселей. Фронтальная камера получит модуль в целых 20 мегапикселей.

Основная камера будет сдвоенной – один модуль на 12 мегапикселей, а второй на 13 мегапикселей. На задней крышке будет установлен сканер отпечатков пальцев.

Работать Nokia 7.1 будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Работать всё железо будет от батареи в 3400 мАч и под управлением Android 8.1 Oreo