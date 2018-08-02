Xiaomi представит свой первый кнопочный телефон

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Аппарат будет поддерживать сеть Интернета, а еще его можно использовать в качестве пульта.

Xiaomi уже 15 сентября представит свой первый кнопочный телефон. Подобные устройства давно не в моде – от них даже отказываются пожилые люди, но компания попробует компенсировать кнопки хорошей начинкой.

Так, аппаратов будет два - Qin1 и Qin1s, причем оба с поддержкой Интернета. Если первая версия будет лишь на 2G, второй поддержит сеть 3G и 4G.

Кнопочный смартфон сможет стать отличным помощником в беседе с иностранцем – переводит онлайн фразы на 17 языках.

Его можно будет применить и как пульт дистанционного управления, работает благодаря ИК-порту.

Дисплей в 2,8 дюйма, а защищенное стекло Corning Gorilla убережет от падений и царапин. Внизу у телефона USB Type-C. Емкость аккумулятора – 1480 мАч, при которых можно 7 часов непрерывно им пользоваться или же он выдержит 15 суток в режиме ожидания. Покупатель сможет выбрать из двух цветов – белый или темно-серый.

Стоить «устаревшая» новинка будет 29 долларов.