Утекли в сеть фото нового Meizu 16 белого цвета

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Новинка будет представлена уже 8 августа, однако инсайдеры продолжают подогревать интерес к гаджету «неофициальными» фотографиями.

Утекли в сеть фото нового Meizu 16, который будет белого цвета. Он явно придется по душе любителям глянцевого покрытия телефонов. Как можно заметить, китайцы действительно подарят дисплей в 91,18%, оставив немного рамки. Диагональ экрана внушительная – 6,5 дюйма у версии Plus и 6 дюймов у обычного.

Разработчики из Поднебесной также следуют тенденциям моды на двойную камеру – две новинки ждут два модуля в основной камере 20 и 12 Мп с функцией трёхкратного оптического приближения, а фронтальная - внушающие 20 Мп.

Емкость аккумуляторов отличается у двух версий Meizu 16 – простая получит 2950 мАч, а Plus – 3750 мАч. Конечно, будет в доступе и технология быстрой подзарядки mCharge.

Также и процессор отличается, у большей версии Snapdragon 845 против Snapdragon 710 у младшей. Оперативную память гаджеты получат в размере 6 ГБ, а внутренняя – 128 ГБ. Два Meizu 16 будут на свежем Android 8.1 Oreo.